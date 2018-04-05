Песков анонсировал встречу Путина и врио губернатора Кемеровской области

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Москва, 5 апреля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что на сегодня у главы государства Владимира Путина запланировано несколько рабочих встреч. Одна из них — с временно исполняющим обязанности Кемеровской области Сергеем Цивилевым.

Представитель Кремля напомнил, что совсем недавно российский лидер был в Кузбассе после страшной трагедии, призошедшей в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня».

«Президент недавно там был, в очень сложный час для всей страны. так что встреча с Цивилевым достаточно важная», — добавил Песков.

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