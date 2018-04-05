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Место под солнцем: в Госдуме рассказали, что Россия противопоставит агрессивной политике Запада
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    Место под солнцем: в Госдуме рассказали, что Россия противопоставит агрессивной политике Запада

    12:20  5 Апреля 2018
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    В Госдуме рассказали, что Россия противопоставит агрессивной политике Запада

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о том, что Запад больше не сможет играть в одни ворота на мировой политической арене.

    «На Западе должны, наконец, осознать, что играть в одни ворота больше не получится, что бесперспективно стараться добиться за наш счет односторонних преимуществ, что безопасность в Евроатлантике, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в мире в целом должна быть равной и неделимой», — сказал он.

    Министр добавил, что агрессивная внешняя политика Запада носит деструктивный характер, а его руководство так и не сделало никаких выводов из тех кризисов, которые произошли в Сирии, Ираке, Ливии, Косово и на Украине.

    Сергей Лавров

    Известный политик и экономист, депутат Госдумы Евгений Федоров в комментарии Федеральному агентству новостей отметил, что приветствует заявление главы МИД РФ, поскольку он ясно и четко ставит задачи по выходу из однополярного американского мира.

    «Министр иностранных дел говорит совершенно верно, это постановочная задача для внутренних реформ. Когда мы организуем эти реформы внутри страны, тогда мы и прекратим быть частью американского однополярного мира», — сказал парламентарий.

    Член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов в свою очередь напомнил, что соблюдение норм международного права предполагает обсуждение наиболее острых тем в рамках Совбеза ООН.

    «У России и еще ряда здравомыслящих стран, которые не находятся под влиянием США, а исходят из общемировых приоритетов, есть право вето, по поводу которого Соединенные Штаты сильно сожалеют. И мы стараемся не допускать наиболее негодяйских и отъявленных провокаций, которые пытается предложить Америка», — подчеркнул Виталий Милонов.

    Виталий Милонов

    То есть, продолжает собеседник агентства, США предлагают зло под предлогом борьбы со злом.

    «Но если зло, с которым они хотят бороться, надуманно и эфемерно, то зло, которое несут они, конкретно и реально», — отменил депутат.

    И Россия, которая является символом государственного суверенитета, совместно со своими партнерами, Китаем и другими странами, пытается не сформулировать новую политику доминирования, а отстаивать принципы многополярного мира, где у каждого члена этого мира есть свое место.

    «Мы, в отличие от Соединенных Штатов, не стремимся к мировой гегемонии, а стремимся к паритетным отношениям, где и у США, и у Великобритании и у других стран есть определенное место под солнцем», — резюмировал Виталий Милонов.

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    Автор: Михаил Блинов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #россия #сша #милонов #лавров #федоров #политика
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