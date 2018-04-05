Кремль отреагировал на блокировку ФАН в Facebook
Москва, 5 апреля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на блокировку аккаунта Федерального агентства новостей в Facebook. По мнению Кремля, это проявление цензуры, передает корреспондент ФАН.
В Кремле отреагировали на незаконную блокировку Федерального агентства новостей, а также еще нескольких российских СМИ в Facebook. Песков констатировал, что в Москве за ситуацией следят и сожалеют о произошедшем.
Пресс-секретаря президента России спросили, является ли этот шаг Facebook проявлением враждебности по отношению к ряду российских СМИ, а также проявлением цензуры.
«Да, является», — констатировал Песков.
Накануне в МИД РФ упрекнули Facebook в цензуре из-за блокировки Федерального агентства новостей.