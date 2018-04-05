Кремль отреагировал на блокировку ФАН в Facebook

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Москва, 5 апреля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на блокировку аккаунта Федерального агентства новостей в Facebook. По мнению Кремля, это проявление цензуры, передает корреспондент ФАН.

В Кремле отреагировали на незаконную блокировку Федерального агентства новостей, а также еще нескольких российских СМИ в Facebook. Песков констатировал, что в Москве за ситуацией следят и сожалеют о произошедшем.

Пресс-секретаря президента России спросили, является ли этот шаг Facebook проявлением враждебности по отношению к ряду российских СМИ, а также проявлением цензуры.

«Да, является», — констатировал Песков.

Накануне в МИД РФ упрекнули Facebook в цензуре из-за блокировки Федерального агентства новостей.

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