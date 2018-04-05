«Россия вытеснит нас с моря»: на Украине поняли, чем аукнется захват «Норда»

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Москва, 5 апреля. Захват Украиной российского рыболовного судна «Норд» может обернуться для страны большими проблемами, считает бывший первый заместитель главнокомандующего ВМС Украины адмирал Игорь Кабаненко.

«Россия с 2014 года активно продвигается морем в сторону Украины. Это продвижение, как и вся деятельность против Украины, имеет «гибридный» характер. Указанное вписывается в «гибридные» аспекты вытеснения Украины с моря», — отметил Кабаненко.

Адмирал прямо обвинил Россию в том, что Украина арестовала российское судно. По его словам, Москва специально подстроила этот инцидент, чтобы оправдать свои дальнейшие действия на море, пишут украинские СМИ.

Напомним, что ранее Украина задержала в водах Азовского моря траулер «Норд», которое якобы нарушило украинские границы. Корабль был зарегистрирован в Крыму, а все члены экипажа имеют российские паспорта. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова уже обратилась в ООН, ОБСЕ и Совет Европы, указав на незаконные действия Украины.

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