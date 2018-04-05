Иностранцы назвали Рудковскую тираном после откровений о воспитании сына

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Москва, 5 апреля. «Очень грустным мальчиком» назвали пользователи социальных сетей сына продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко. Методы воспитания пятилетнего Саши, описанные Рудковской, породили жаркую дискуссию в Сети.

Рудковская ранее рассказала, что в спортивной семье царит жесткая дисциплина, напоминает «Ридус».

«Ремень только показывают, ну там один раз Женя (фигурист Евгений Плющенко — прим. ФАН) взял ремень и чуть-чуть попал ему по попе. Это не такой ремень, это маленький такой ремень. И что от этого?!» — рассказала продюсер.

Она отметила, что и сама воспитывалась в достаточно строгих условиях.

«Он знает, что есть ремень, но это не значит, что его этим ремнем бьют. Он знает, что есть темная комната, но это не значит, что он там сидит сутками», — объяснила Рудковская.

Газета Daily Mail, реагируя на весьма безобидное высказывание телеведущей, выпустила статью, озаглавленную «Мать пятилетнего российского вундеркинда призналась, что избивает его ремнем и запирает в темной чулане, чтобы сделать лучшим фигуристом в мире».

Иностранные пользователи социальных сетей начали наперебой советовать Плющенко и Рудковской, как воспитывать сына, а телеведущую и вовсе назвали «довольным собой тираном».

«Кажется, она довольна своей тиранией. Надеюсь, она слишком занята, чтобы тратить много времени на издевательства над сыном», — написал пользователь под ником Verysmallandblond.

«Она говорит: «Меня наказывали так же, и из меня получился достойный человек». Нет! Достойные люди не обижают маленьких детей», — заявил другой комментатор.

«Я не могу забыть это маленькое грустное лицо на фотографиях. Бедный малыш. Эти родители — монстры», — написал EugenieV.

Многие россияне тоже сочли методику воспитания маленького Саши спорной, хотя оказалось весьма популярным и мнение, что родителям виднее.

«А вы думаете, чемпионами как становятся? Именно так. Ежедневными многочасовыми тренировками, постоянными ограничениями и нечеловеческим трудом…» — написала Айгуль Сулейманова.

«Никто не знает, как надо по настоящему правильно воспитывать детей. Это процесс который нуждается в постоянном наблюдении и коррекции…» — весьма резонно высказался Иван Григорьев.

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