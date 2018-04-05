Игра на опережение: эксперт объяснил, как Россия подготовилась к новому санкционному удару США

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Москва, 5 апреля. Новые санкции США против российских бизнесменов, которые Вашингтон планирует ввести до конца недели, не дадут никакого результата, считает проректор РАНХиГС, доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист РФ Андрей Марголин.

Эксперт напомнил, что Москва предвидела подобные шаги американских коллег и провела игру на опережение, заблаговременно разработав механизмы, позволяющие отечественным предпринимателям вернуться в российскую юрисдикцию.

«Москва давно предвидела возможность возвращения российских олигархов в «родную» юрисдикцию под давлением Запада, потому предусмотрела механизмы для этого. К примеру, покупка крупного пакета облигаций федерального займа. При погашении ценных бумаг деньги с прибылью локализуются на территории России – проще не придумаешь», — отметил он в интервью «Экономике сегодня».

Кроме того, Марголин объяснил, что любые санкции можно обойти, включив в цепочку сделок посредников из других государств, а заморозка активов бизнесменов и их компаний в американских банках нанесет урон экономике США.

В этой связи специалист предположил, что новые санкции Вашингтона могут проявиться в ограничении деятельности российских фирм в американской юрисдикции. Однако, как считает Марголин, пока думать о каких-либо мерах рано: возможно, США ограничатся публикацией очередного «кремлевского списка», за которой конкретных действий не последует.

По мнению Марголина, намерением ввести санки против российских бизнесменов Вашингтон надеется через предпринимателей надавить на руководство РФ, чтобы изменить политику Москвы.

«Цель Штатов остается прежней: санкции – это форма конкурентной борьбы. Запад использует любые методы, которые могут дискредитировать Россию, препятствовать ее экономическим проектам. <…> Включен принцип: мы применим санкции против олигархов, а они надавят на российское руководство и политика Москвы изменится. Результатов он не даст», — резюмировал эксперт.

Напомним, в четверг американские СМИ со ссылкой на источники в Белом доме сообщили о планах американских властей ввести санкции против шести российских предпринимателей за то, что они якобы предпринимали попытки вмешаться в выборы президента США в 2016 году.

Так называемый «кремлевский список» минфин США опубликовал в конце января. В него были включены представители российского руководства, а также бизнеса. Санкций в отношении лиц, включенных в список, Вашингтон не ввел.

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