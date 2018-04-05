Меню
Регионы
18+
Лента новостей
Закрыть
Выбор региона
Закрыть
Поиск
Закрыть
Политика
Игра на опережение: эксперт объяснил, как Россия подготовилась к новому санкционному удару США
Экономика
Путин рассказал, что необходимо для прорыва в экономике
Следующая новость
РоссияРоссия Весь мирВесь мир НовороссияНовороссия ОбществоОбщество УкраинаУкраина СирияСирия
Политика Политика Спорт Спорт Экономика Экономика Видео Видео Иносми Иносми Технологии Технологии #Соцсети #Соцсети Происшествия Происшествия Лента новостей Лента новостей
О нас Вакансии Рекламодателям Опросы
Пользовательское соглашение
Мы в Соц.Сетях
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Игра на опережение: эксперт объяснил, как Россия подготовилась к новому санкционному удару США

    12:59  5 Апреля 2018
    482

    «Результатов не будет»: эксперт оценил новые санкции США против российских бизнесменов

    Москва, 5 апреля. Новые санкции США против российских бизнесменов, которые Вашингтон планирует ввести до конца недели, не дадут никакого результата, считает проректор РАНХиГС, доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист РФ Андрей Марголин.

    Эксперт напомнил, что Москва предвидела подобные шаги американских коллег и провела игру на опережение, заблаговременно разработав механизмы, позволяющие отечественным предпринимателям вернуться в российскую юрисдикцию.

    «Москва давно предвидела возможность возвращения российских олигархов в «родную» юрисдикцию под давлением Запада, потому предусмотрела механизмы для этого. К примеру, покупка крупного пакета облигаций федерального займа. При погашении ценных бумаг деньги с прибылью локализуются на территории России – проще не придумаешь», — отметил он в интервью «Экономике сегодня».

    «Результатов не будет»: эксперт оценил новые санкции США против российских бизнесменов

    Кроме того, Марголин объяснил, что любые санкции можно обойти, включив в цепочку сделок посредников из других государств, а заморозка активов бизнесменов и их компаний в американских банках нанесет урон экономике США.

    В этой связи специалист предположил, что новые санкции Вашингтона могут проявиться в ограничении деятельности российских фирм в американской юрисдикции. Однако, как считает Марголин, пока думать о каких-либо мерах рано: возможно, США ограничатся публикацией очередного «кремлевского списка», за которой конкретных действий не последует.

    «Результатов не будет»: эксперт оценил новые санкции США против российских бизнесменов

    По мнению Марголина, намерением ввести санки против российских бизнесменов Вашингтон надеется через предпринимателей надавить на руководство РФ, чтобы изменить политику Москвы.

    «Цель Штатов остается прежней: санкции – это форма конкурентной борьбы. Запад использует любые методы, которые могут дискредитировать Россию, препятствовать ее экономическим проектам. <…> Включен принцип: мы применим санкции против олигархов, а они надавят на российское руководство и политика Москвы изменится. Результатов он не даст», — резюмировал эксперт.

    Напомним, в четверг американские СМИ со ссылкой на источники в Белом доме сообщили о планах американских властей ввести санкции против шести российских предпринимателей за то, что они якобы предпринимали попытки вмешаться в выборы президента США в 2016 году.

    Так называемый «кремлевский список» минфин США опубликовал в конце января. В него были включены представители российского руководства, а также бизнеса. Санкций в отношении лиц, включенных в список, Вашингтон не ввел.

    Читайте ФАН в Яндекс.Новости.

    Автор: Василий Котов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #санкции #россия #сша #бизнес
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      В Совфеде отреагировали на призыв Рады к Западу заблокировать строительство «Северного потока — 2»

      13:47 5 Апреля 2018 47
      Читать
      13:28
      Сегодня

      Вертолет Ми-2 разбился в Ставропольском крае: одного летчика спасли
      12:25
      Сегодня

      Песков рассказал, как Россия будет защищать захваченных на Украине моряков
      11:18
      Сегодня

      Эксперт раскрыл суть претензий Европы к США по ядерной сделке с Ираном
      10:15
      Сегодня

      «Голословно обвинять не получится»: Москва требует расследовать отравление Скрипаля в рамках ОЗХО
      5:54
      Сегодня

      Сирия: через коридор в Мухайям Аль-Вафедине вышли около 4 тыс. боевиков

      Жизнь разделилась на до и после: в Петербурге почтили память жертв теракта в метро. ФАН-ТВ

      21:46 3 Апреля 2018 1773

      Жители Луганска ответили Киеву: Хороните свои опасные отходы на Майдане

      16:20 3 Апреля 2018
      20853

      Форсайт «Россия»: В Петербурге открылся четвертый международный экономический конгресс. ФАН-ТВ

      10:12 3 Апреля 2018
      2907

      На четыре с плюсом: Сборная России по лыжным гонкам подвела итоги олимпийского сезона. ФАН-ТВ

      19:53 2 Апреля 2018
      3149

      Пушкин против Драгунского: В столице прошел городской конкурс юных чтецов «Живая классика». ФАН-ТВ

      9:59 2 Апреля 2018
      2221
      Закрыть
      Читайте нас в Яндекс.Новостях
      Украинским пенсионерам «зажали» 6 млрд гривен за ликвидацию последствий взрыва на АЭС

      Украинским пенсионерам «зажали» 6 млрд гривен за ликвидацию последствий взрыва на АЭС

      13:26   5 Апреля 2018
      157
      Кремль отреагировал на блокировку ФАН в Facebook

      Кремль отреагировал на блокировку ФАН в Facebook

      12:19   5 Апреля 2018
      983
      Вера Савченко: Мы с Надей изменим всю политическую систему Украины

      Вера Савченко: Мы с Надей изменим всю политическую систему Украины

      9:55   5 Апреля 2018
      3898
      Американские дипломаты покинули здание посольства в Москве

      Американские дипломаты покинули здание посольства в Москве

      8:28   5 Апреля 2018
      1490