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Один из сильнейших, а не худший: военный эксперт ответил на критику «Адмирала Кузнецова» в СМИ США
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    Один из сильнейших, а не худший: военный эксперт ответил на критику «Адмирала Кузнецова» в СМИ США

    12:24  5 Апреля 2018
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    Один из сильнейших: военный эксперт рассказал, почему «Адмирал Кузнецов» еще послужит флоту

    Единственные российский авианосец «Адмирал Кузнецов» возглавляет пятерку худших авианосцев в мировой истории, когда-либо спущенных на воду и является единственным из них, до сих пор состоящим на вооружении, считает The National Interest. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

    Как сообщает американское издание, «Адмирал Кузнецов» «периодически выезжал в Средиземное море, как правило, с большой помпой». В ноябре 2016 года авианосец принял участие в первой боевой операции (в Сирийской Арабской Республике), потеряв два самолета: Су-33 и МиГ-29К.

    Один из сильнейших: военный эксперт рассказал, почему «Адмирал Кузнецов» еще послужит флоту

    По мнению издания, причиной неудач «Адмирала Кузнецова» стало якобы низкое качество строительства и плохая поддержка, а приведение единственного российского авианосца в надлежащее состояние потребует «больших инвестиций, чем Россия в настоящее время готова сделать для своего флагманского корабля»

    Еще послужит

    Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин прокомментировал ФАН статью The National Interest.

    «Хочу сказать, что «Адмирал Кузнецов», естественно, не худший авианосец в истории. Это авианосец, прежде всего, противоздушной обороны. С учетом того, как он создавался, с учетом его судьбы он при развале Советского союза уходил еще неготовым в Северный флот, не прошел госиспытания. Были определенные проблемы, но тем не менее он совершил поход в Средиземное море. Это был эпохальный поход, учитывая тяжелые 90-е годы. И несмотря на то, что во время сирийской кампании случились катастрофы с двумя самолетами, свою задачу «Адмирал Кузнецов» выполнил. И если уж говорить о проблемах, то можно вспомнить неудачный французский авианосец «Шарль де Голль». Плюс огромные проблемы у английского авианосца «Королева Елизавета», которые британцы сейчас спешно пытаются решить. Статья The National Interest укладывается в канву негативного отношения ко всему, что связано с Россией и с ее Вооруженными силами, в том числе и с Военно-Морским флотом», — пояснил Василий Дандыкин.

    Один из сильнейших: военный эксперт рассказал, почему «Адмирал Кузнецов» еще послужит флоту

    По словам военного эксперта, «Адмирал Кузнецов» в настоящий момент проходит модернизацию. Он отметил, что наиболее слабым местом раньше была силовая установка. Это проблему сегодня решают.

    «При модернизации «Адмирал Кузнецов» еще послужит флоту. Кроме того, до того времени появятся новые авианосцы в составе Военно-Морского флота России. Сам же по себе «Адмирал Кузнецов» один из сильнейших в своем классе с учетом посадки тяжелых истребителей. Повторюсь, свою задачу на данный момент он выполнил. Корабль и награжден, и оценен Верховным главнокомандующим. И то, что «Адмирал Кузнецов» в будущем еще выполнит свою задачу, в этом нет никаких сомнений», — резюмировал Василий Дандыкин.

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    Автор: Илья Муромский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #сша #сирия #адмирал кузнецов #армия #флот
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