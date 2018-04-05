Один из сильнейших, а не худший: военный эксперт ответил на критику «Адмирала Кузнецова» в СМИ США

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Единственные российский авианосец «Адмирал Кузнецов» возглавляет пятерку худших авианосцев в мировой истории, когда-либо спущенных на воду и является единственным из них, до сих пор состоящим на вооружении, считает The National Interest. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Как сообщает американское издание, «Адмирал Кузнецов» «периодически выезжал в Средиземное море, как правило, с большой помпой». В ноябре 2016 года авианосец принял участие в первой боевой операции (в Сирийской Арабской Республике), потеряв два самолета: Су-33 и МиГ-29К.

По мнению издания, причиной неудач «Адмирала Кузнецова» стало якобы низкое качество строительства и плохая поддержка, а приведение единственного российского авианосца в надлежащее состояние потребует «больших инвестиций, чем Россия в настоящее время готова сделать для своего флагманского корабля»

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Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин прокомментировал ФАН статью The National Interest.

«Хочу сказать, что «Адмирал Кузнецов», естественно, не худший авианосец в истории. Это авианосец, прежде всего, противоздушной обороны. С учетом того, как он создавался, с учетом его судьбы он при развале Советского союза уходил еще неготовым в Северный флот, не прошел госиспытания. Были определенные проблемы, но тем не менее он совершил поход в Средиземное море. Это был эпохальный поход, учитывая тяжелые 90-е годы. И несмотря на то, что во время сирийской кампании случились катастрофы с двумя самолетами, свою задачу «Адмирал Кузнецов» выполнил. И если уж говорить о проблемах, то можно вспомнить неудачный французский авианосец «Шарль де Голль». Плюс огромные проблемы у английского авианосца «Королева Елизавета», которые британцы сейчас спешно пытаются решить. Статья The National Interest укладывается в канву негативного отношения ко всему, что связано с Россией и с ее Вооруженными силами, в том числе и с Военно-Морским флотом», — пояснил Василий Дандыкин.

По словам военного эксперта, «Адмирал Кузнецов» в настоящий момент проходит модернизацию. Он отметил, что наиболее слабым местом раньше была силовая установка. Это проблему сегодня решают.

«При модернизации «Адмирал Кузнецов» еще послужит флоту. Кроме того, до того времени появятся новые авианосцы в составе Военно-Морского флота России. Сам же по себе «Адмирал Кузнецов» один из сильнейших в своем классе с учетом посадки тяжелых истребителей. Повторюсь, свою задачу на данный момент он выполнил. Корабль и награжден, и оценен Верховным главнокомандующим. И то, что «Адмирал Кузнецов» в будущем еще выполнит свою задачу, в этом нет никаких сомнений», — резюмировал Василий Дандыкин.

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