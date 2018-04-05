Facebook признался, что сканирует личные сообщения пользователей

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Москва, 5 апреля. Facebook проводит мониторинг личных данных пользователей и даже просматривает личные сообщения в приложении Messenger, сообщили пользователи социальной сети.

«Facebook проверяет также и сообщения. Весь контент должен соответствовать «стандартам сообщества», — пишет «Свободная пресса» со ссылкой на заявление представительницы компании Bloomberg.

Выяснилось, что для проверки личных сообщений используются те же инструменты, которые применяются для мониторинга публичных постов. По словам руководителей Facebook, проверка конфиденциальных данных необходима для поиска оскорбительного контента и его блокировки. Компания также сканирует интернет-ссылки, чтобы не допустить распространение вирусов.

Ранее сообщалось, что Facebook по ошибке раскрыл данные 87 млн пользователей.

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