МИД РФ: Москва задействовала все механизмы для освобождения моряков с захваченного Украиной российского судна

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Москва, 5 апреля. Москва задействовала все механизмы для освобождения 10 моряков задержанного украинскими пограничниками российского судна «Норд». Об этом рассказал заместитель главы МИД России Григорий Карасин.

Как пишет РИА Новости, Карасин отметил, что в МИД был вызван «поверенный в делах Украины (Руслан — прим. ред.) Нимчинский». Карасин подчеркнул, что с ним состоялся «довольно предметный разговор», была вручена нота МИД. Он добавил, что дипломаты надеются на здравый смысл украинских коллег. По данным Карасина, ведомство ежедневно будет отслеживать ситуацию, а также пытаться встретиться с россиянами на Украине.

Напомним, украинские пограничники задержали российское судно 26 марта. Министерство иностранных дел России потребовало от Киева немедленно отпустить российских моряков. Ранее на Украине заявили, что будут задерживать все судна, выходящие из портов Крыма.

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