Сирия новости 5 апреля 12.30: ВКС РФ бьют по «Ан-Нусре» в Идлибе и Хаме, в провинции Анбар уничтожено девять террористов ИГ

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Сирия, 5 апреля. ВКС РФ наносят удары по «Джебхат ан-Нусре»1 в Идлибе и Хаме, в иракской провинции Анбар уничтожено девять террористов ИГ1, курды сообщают о столкновениях с ИГ в Дейр-эз-Зоре. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: бьют по позициям «Ан-Нусры» в Идлибе и Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: при поддержке ВКС РФ атакуют укрепрайоны «Тахрир аш-Шам» в Хаме.

«Тахрир аш-Шам»: провоцирует конфликты с мирным населением Идлиба.

Курды: атакуют позиции ИГ в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Дейр-эз-Зор

Курдский источник передает в социальной сети Twitter (@QSD_Jabha), что бойцы Демократических сил Сирии (SDF) открыли огонь по опорным пунктам «Исламского государства»1 на востоке провинции Дейр-эз-Зор. Напомним, повышенная активность банд ИГ наблюдается в районах региона, захваченных ранее проамериканскими курдскими отрядами. ИГИЛовцы бежали на подконтрольные SDF территории во время операции ВКС РФ и САА по освобождению Абу Кемаля. Курды не провели работу по зачистке этой части провинции от «спящих ячеек», что дало террористам возможность подготовиться к новым атакам на позиции правительственных сил. Многие эксперты считают, что SDF и ИГИЛ1 координируют действия друг с другом.

Провинция Идлиб

ВКС РФ продолжают наносить точечные удары по опорным пунктам террористов «Джебхат ан-Нусры» в провинции Идлиб. Военный источник передает в сети Telegram (@dorarsite), что российская авиация атакует позиции радикальных исламистов коалиции «Тахрир аш-Шам» в окрестностях населенных пунктов Хас, Серакиб, Аль-Бара, Суфахон, Дейр Сунбуль и Кафр Набель. Также российские летчики бьют по пунктам дислокации боевиков «Ан-Нусры» недалеко от Джиср аш-Шугура.

Ранее сообщалось, что на территории региона участились случаи столкновений между членами «Тахрир аш-Шам» и мирным населением. Жители провинции отказываются терпеть притеснения со стороны боевиков и прогоняют их из поселений.

Провинция Хама

Российская авиация наносит удары по пунктам дислокации террористов «Джебхат ан-Нусры» в западной части провинции Хама. Об этом пишет военный источник в сети Telegram (@dorarsite). Также ВКС РФ продолжают свою работу на севере региона. Летчики атакуют позиции «Ан-Нусры» в окрестностях Аль-Латамины и Кафр Зеты.

Ранее сообщалось, что радикалы «Тахрир аш-Шам» открыли огонь по городу Саламия и поселениям Каббат Аль-Курди и Таксис, подконтрольным официальному Дамаску. В качестве ответных мер Сирийская арабская армия (САА) начала обстрел укрепрайонов боевиков недалеко от деревень Тулул Аль-Хамр и Изз Ад-Дин.

Ирак

В провинции Найнава продолжается операция проправительственных сил Ирака против «спящих ячеек» ИГИЛ. Информационное агентство Iraqi News передает, что в городе Мосул солдаты иракской армии арестовали семерых террористов «Исламского государства».

Ранее сообщалось, что ВВС Ирака уничтожили штаб и банду ИГИЛовцев в пустыне провинции Анбар. По сведениям Iraqi News, при атаке иракских самолетов опорных пунктов ИГ на западе региона было ликвидировано семь радикальных исламистов, скрывавшихся в тоннеле. Также солдаты правительственных войск обнаружили позиции ИГИЛовцев к северу от Рамади. Бойцы ВС Ирака нейтрализовали двух террористов-смертников.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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