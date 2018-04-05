Гастарбайтеры из КНДР и Таджикистана массово подрались на стройплощадке в Краснодаре

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Краснодар, 5 апреля. На одной из строительных площадок в Краснодаре произошла массовая драка, полиция выясняет обстоятельства происшествия, сообщили в региональной пресс-службе УМВД РФ.

Ранее в Сети появилось видео, на кадрах которого запечатлена массовая потасовка. Всего в драке участвовали 15 человек. В подписи к видео поясняется, что инцидент произошел на строительной площадке Краснодара, передает РЕН ТВ.

На основании данных, появившихся в социальных сетях, полиция провела проверка. Выяснилось, что конфликт имел место быть 29 марта, пояснил представитель полиции. Есть информация, что подрались гастарбайтеры из Таджикистана и КНДР.

В данный момент устанавливаются личности участников инцидента. Никто из них не обращался за медицинской помощью.

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