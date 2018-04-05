Генсек НАТО пригрозил внимательно следить за российскими учениями на Балтике

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Брюссель, 5 апреля. НАТО внимательно следит за военно-морскими учениями России на Балтике. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, его слова цитирует брюссельская интернет-газета EUobserver.

«Генсек НАТО Йенс Столтенберг, находящийся в Канаде, заявил в среду, что альянс будет внимательно следить за продолжающимися военными учениями России в Балтийском море», — сообщает издание.

Согласно приведенным данным, Швеция уже предупредила гражданское морское движение о том, что зоны Балтийского моря будут временно опасны для судоходства, потому как «Россия в среду начала плановую подготовку своего Балтийского флота, базирующегося в Калининграде». При этом Латвия объявила о закрытии для коммерческих полетов часть воздушного пространства.

Отметим, что российские морские силы с 4 по 6 апреля проводят тренировочные запуски ракет в южной части Балтийского моря, о чем ранее информировал российский Главный центр единой системы организации воздушного движения.

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