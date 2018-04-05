«Увеличат численность войск»: Пушков объяснил слова Трампа о «скором» выводе сил США из Сирии

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Москва, 5 апреля. Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на заявление президента США о «скором» выводе американских войск из Сирии, отметив, что Дональд Трамп уже успел передумать.

Дональд Трамп неоднократно заявлял ранее, что хочет в скором времени вывести американские войска из Сирии. Однако эта информация не подтверждается в президентской администрации.

На прошлой неделе Трамп хотел "очень скоро" вывести войска из Сирии, но уже успел передумать: ему объяснили, что выводить никак нельзя. Скорее, численность войск увеличат. Слушать на этот счёт следует Мэтиса - не Трампа. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 5 апреля 2018 г.

Накануне в Белом доме заявили, что миссия американских военных в САР близится к завершению. В администрации США пообещали продолжить консультации с союзниками о дальнейших шагах.

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