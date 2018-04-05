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Новости Сирии
«Увеличат численность войск»: Пушков объяснил слова Трампа о «скором» выводе сил США из Сирии
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    «Увеличат численность войск»: Пушков объяснил слова Трампа о «скором» выводе сил США из Сирии

    11:46  5 Апреля 2018
    242

    «Увеличат численность войск»: Пушков объяснил слова Трампа о «скором» выводе сил США из Сирии

    Москва, 5 апреля. Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на заявление президента США о «скором» выводе американских войск из Сирии, отметив, что Дональд Трамп уже успел передумать.

    Дональд Трамп неоднократно заявлял ранее, что хочет в скором времени вывести американские войска из Сирии. Однако эта информация не подтверждается в президентской администрации. 

    Накануне в Белом доме заявили, что миссия американских военных в САР близится к завершению. В администрации США пообещали продолжить консультации с союзниками о дальнейших шагах. 

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    Автор: Ирина Селезнева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #сша #сирия #трамп #пушков
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