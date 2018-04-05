Ученые рассказали, как люди неосознанно едят пластмассу

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Эдинбург, 5 апреля. Люди, сами того не подозревая, съедают множество пластмассовых частиц за год, сообщили специалисты шотландского Университета Хериот-Ватта.

Ученые пояснили, что пластмасса попадает в организм человека с едой, из воздуха, а также с поверхности бытовых приборов, мебели, тканей. Так, эксперты установили, что в течение года люди съедают множество пластмассовых частиц, даже не подозревая об этом.

Исследователи поставили эксперимент во время обеденной трапезы. Они использовали чашки Петри — сосуды, которые содержат липкие ловушки пыли. После 20 минут приема пищи на этих чашках оказалось порядка 14 кусочков пластика. Специалисты пояснили, что это эквивалентно 114 пластиковым волокнам.

Специалисты намерены заняться вопросом устранения этой проблемы, так как она угрожает здоровью людей, пишет Planet Today.

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