Российские корабли смогут заходить в порты Мозамбика в упрощенном порядке

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Москва, 5 апреля. Межправительственное соглашение об упрощенном порядке заходов российских военных кораблей в порты Мозамбика было подписано в среду. Документ подписали в ходе переговоров главы Минобороны РФ Сергея Шойгу с руководителем военного ведомства Мозамбика генерал-майором Атаназиу Салвадором Мтумуке в Москве.

Отмечается, что переговоры министров прошли в среду. Как рассказал Шойгу, также был подписан меморандум о сотрудничестве в военно-морской области между двумя странами. Как пишет РИА Новости, Шойгу выразил уверенность, что соглашение придаст импульс развитию военного взаимодействия между Россией и Мозамбиком.

Ранее Россия и Мозамбик заявили о стремлении к стратегическому сотрудничеству. Мозамбик заинтересован в присутствии российских военных советников, заявил глава Минобороны африканской страны Атаназиу Салвадор Мтумуке на встрече с Шойгу.

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