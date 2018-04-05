Вероломный Альбион, США или «Моссад»: французский генерал назвал главных подозреваемых по «делу Скрипаля»

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Москва, 5 апреля. Французский генерал Доминик Делаверд заявил, что за отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля вполне могут стоять американские, израильские или британские спецслужбы.

Статью с доводами французского военного в пользу такой версии опубликовал ASAF. По его мнению, Москва не только не причастна к инциденту в Солсбери, но и не имеет отношения к производству яда «Новичок», которым предположительно отравили Скрипалей.

«Новичок» с 2007 года перестал быть исключительно русским изобретением, и мог быть произведен кем угодно. Утверждения Мирзаянова (российский диссидент, рассказавший о существовании «Новичка» в 90-х — прим. ФАН) никогда не подтверждались никаким другим независимым источником, или же другим диссидентом», – отметил генерал.

Он также подчеркнул, что для России, которая освободила Скрипаля в 2010 году, устраивать подобное покушение — да еще и в преддверии выборов главы государства — абсурдно.

«Российский след теряется: нет мотива, плохой выбор времени исполнения, очень плохое исполнение «работы»...», – подчеркнул военный эксперт.

Делаверд отметил, что версия о причастности России «не заслуживает ни капли доверия» и только лишает доверия тех, кто ее отстаивает. Французский генерал обратил внимание, что ситуация вокруг «дела Скрипаля» в первую очередь выгодна Израилю.

«Крепкий альянс между Россией и Башаром Асадом… все с меньшей радостью оценивается в Израиле. Именно благодаря этому альянсу Россия является тем звеном, из-за которого американо-израильский план по расчленению Сирии так и ничем не завершился после семи лет войны», — объяснил генерал.

Он напомнил, что израильский «Моссад» известен своими дерзкими акциями и «не пасует перед трудностями». Предполагая, кто еще может стоять за покушением на Скрипаля, Делаверд назвал США и Великобританию.

«Вероломный Альбион» – спецслужбы Терезы Мэй могут действовать как лоцманы для США или косвенно для Израиля. Посольство Израиля в Лондоне имеет мощные связи и влияние в британских СМИ и среди политических кругов. Также следует напомнить, что в Британии имеется третья по численности еврейская диаспора после США и Франции…» — назвал главных подозреваемых генерал.

Напомним, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва не приемлет выдвижение голословных обвинений вместо фактов по делу об отравлении Скрипалей. Глава МИД в очередной раз подчеркнул, что Россия настаивает на предметном и ответственном расследовании инцидента.

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