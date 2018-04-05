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Политика
Вероломный Альбион, США или «Моссад»: французский генерал назвал главных подозреваемых по «делу Скрипаля»
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    Вероломный Альбион, США или «Моссад»: французский генерал назвал главных подозреваемых по «делу Скрипаля»

    12:05  5 Апреля 2018
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    Вероломный Альбион, США или «Моссад»: французский генерал назвал главных подозреваемых по «делу Скрипаля»

    Москва, 5 апреля. Французский генерал Доминик Делаверд заявил, что за отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля вполне могут стоять американские, израильские или британские спецслужбы.

    Статью с доводами французского военного в пользу такой версии опубликовал ASAF. По его мнению, Москва не только не причастна к инциденту в Солсбери, но и не имеет отношения к производству яда «Новичок», которым предположительно отравили Скрипалей.

    «Новичок» с 2007 года перестал быть исключительно русским изобретением, и мог быть произведен кем угодно. Утверждения Мирзаянова (российский диссидент, рассказавший о существовании «Новичка» в 90-х — прим. ФАН) никогда не подтверждались никаким другим независимым источником, или же другим диссидентом», – отметил генерал.

    Он также подчеркнул, что для России, которая освободила Скрипаля в 2010 году, устраивать подобное покушение — да еще и в преддверии выборов главы государства — абсурдно.

    «Российский след теряется: нет мотива, плохой выбор времени исполнения, очень плохое исполнение «работы»...», – подчеркнул военный эксперт.

    Делаверд отметил, что версия о причастности России «не заслуживает ни капли доверия» и только лишает доверия тех, кто ее отстаивает. Французский генерал обратил внимание, что ситуация вокруг «дела Скрипаля» в первую очередь выгодна Израилю.

    «Крепкий альянс между Россией и Башаром Асадом… все с меньшей радостью оценивается в Израиле. Именно благодаря этому альянсу Россия является тем звеном, из-за которого американо-израильский план по расчленению Сирии так и ничем не завершился после семи лет войны», — объяснил генерал.  

    Он напомнил, что израильский «Моссад» известен своими дерзкими акциями и «не пасует перед трудностями». Предполагая, кто еще может стоять за покушением на Скрипаля, Делаверд  назвал США и Великобританию.  

    «Вероломный Альбион» – спецслужбы Терезы Мэй могут действовать как лоцманы для США или косвенно для Израиля. Посольство Израиля в Лондоне имеет мощные связи и влияние в британских СМИ и среди политических кругов. Также следует напомнить, что в Британии имеется третья по численности еврейская диаспора после США и Франции…» — назвал главных подозреваемых генерал.

    Напомним, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва не приемлет выдвижение голословных обвинений вместо фактов по делу об отравлении Скрипалей. Глава МИД в очередной раз подчеркнул, что Россия настаивает на предметном и ответственном расследовании инцидента.

     

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    Автор: Федор Веснин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сша #великобритания #франция #отравление #моссад #дело скрипаля
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