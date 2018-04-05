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Политика
«Заговор против Трампа»: американская газета обрушилась на прокурора США из-за дела о «вмешательстве России»
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    «Заговор против Трампа»: американская газета обрушилась на прокурора США из-за дела о «вмешательстве России»

    11:32  5 Апреля 2018
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    «Заговор против Трампа»: американская газета обрушилась на прокурора США из-за дела о «вмешательстве России»

    Вашингтон, 5 апреля. Американская газета The Epoch Times обрушилась с критикой на специального прокурора по расследованию дела о «вмешательстве России» в выборы США Роберта Мюллера.

    Издание направило гособвинителю открытое письмо, в котором обратило внимание, что за те 10 месяцев, что ведется расследование, не было найдено ни одного факта, который свидетельствовал о том, что Россия действительно повлияла на ход выборов.

    «Прошло уже 10 месяцев, а вам не удалось представить никаких доказательств сговора между кампанией Трампа и Кремлем. Дела, которые вы упоминали до сих пор, не имеют никакого отношения к вмешательству России», — говорится в письме.

    Критике подверглись также бывший советник президента по нацбезопасности Майкл Флинн и политический советник Джордж Пападопулос, который помогал Дональду Трампу в ходе предвыборной кампании. Их обвинили в даче заведомо ложных показаний ФБР. А бывшего руководителя избирательной кампании Трампа Пола Манафорта и его делового партнера Рика Гейтса — в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.

    «Вина 13 россиян никогда не будет доказана. Вы и ваша команда демократов потратили миллионы долларов налогоплательщиков, чтобы расследовать дело о вмешательстве России и ничего не доказать», — отмечает The Epoch Times.

    Издание утверждает, что дело о «российском вмешательстве» с самого начала было ошибкой, поскольку никакого сговора между Трампом и Москвой нет, а само расследование является «заговором против Трампа», законно избранного президента, который устроили ФБР, оппонент Трампа на выборах Хиллари Клинтон, сенатор Джон Маккейн,  руководство Демократической партии и примкнувшие к ним СМИ.

    Напомним, что прокуратура США ведет расследование о якобы имевшем место в 2016 году вмешательстве РФ в президентские выборы, по итогам которых победил Дональд Трамп. И сам Трамп, и представители российской власти неоднократно заявляли, что никакого вмешательства не было, а весь этот скандал — попытка оппонентов американского президента пересмотреть итоги выборов.

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    Автор: Антон Соколов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #россия #сша #трамп #вмешательство
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