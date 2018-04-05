Первый кинотеатр откроется в Саудовской Аравии в апреле после 35-летнего запрета

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Москва, 5 апреля. Первый за 35 лет кинотеатр откроется в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 18 апреля . Лицензию на показ фильмов власти страны выдали американской сети кинотеатров AMC Entertainment накануне.

В течение пяти лет в Саудовской Аравии планируется открыть еще 40 кинотеатров по всей стране, при этом они в отличие от других публичных мест не будут разделяться на женские и мужские, пишет «Газета.ру» со ссылкой на агентство Reuters.

Первой лентой, которую смогут на большом экране увидеть жители Эр-Рияда, станет фильм от Marvel «Черная Пантера».

Власти Саудовской Аравии запретили работу кинотеатров в стране в начале 1980-х. Снятие запрета, по мнению Эр-Рияда, будет способствовать развитию экономики.

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