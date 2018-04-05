МИД Сирии осудил новые обвинения «колониальных» западных стран

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Дамаск, 5 апреля. Министерство иностранных дел Сирии выступило с осуждением заявления западных стран, в котором Вашингтон, Берлин, Лондон и Париж в очередной раз обвинили Дамаск в использовании химического оружия.

«США и их союзники мешают честному и объективному расследованию возможного использования химического оружия в Сирии…» — цитирует комментарий сирийского дипломатического ведомства агентство САНА.

В МИД САР отметили, что заявления западных стран не смогли скрыть «горечь поражения из-за краха заговоров против Сирии».

«Сирия осуждает заявление недоброжелательных колониальных западных стран…» — подытожили в МИД ближневосточного государства.

Напомним, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее подвергла критике международные организации, которые спустя год так и не отправили экспертов на базу «Шайрат» в Хай-Шейхуне, чтобы расследовать инцидент с химическим оружием.

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