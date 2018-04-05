CNN рассказал о допросе «российских олигархов» в США

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Нью-Йорк, 5 апреля. Спецпрокурор США Роберт Мюллер, проводящий расследование о так называемом российском вмешательстве в выборы президента США, предпринял действия в отношении трех российских олигархов, сообщает телеканал CNN со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что Мюллер попросил задержать для досмотра электронных устройств россиянина, прибывшего на частном самолете в один из аэропортов Нью-Йорка. Кроме того, Мюллер распорядился задержать еще одного россиянина во время его недавней поездки по США. Кроме того, помощники прокурора направили некий документ и запрос о беседе третьему российскому олигарху, который впоследствии не появлялся в США.

Представители CNN считают, что вопросы к россиянам связаны с добровольными пожертвованиями на нужды предвыборной кампании Дональда Трампа.

Согласно законам США, иностранные граждане не имеют права делать подобные пожертвования. Мюллера интересуют, не использовали ли эти лица подставных людей из числа граждан США для осуществления своих планов, передает Infox.

Напомним, что Москва всячески отрицает любые обвинения во вмешательстве в выборы президента США.

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