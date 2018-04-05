«100 баллов для победы»: российским школьникам начнут выдавать медали с учетом результатов ЕГЭ

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Москва, 5 апреля. Российским школьникам могут начать выдавать медали по новым правилам с учетом результатов Единого госэкзамена. О таких планах Рособрнадзора заявил начальник управления оценки качества общего образования ведомства Игорь Круглинский.

По его словам, изменения уже подготовлены.»Мы планируем, что в ближайшее время, может быть, уже до начала нового учебного года, они будут рассмотрены и поддержаны, чтобы установить порог ЕГЭ, который бы являлся основанием для выдачи медали за особые успехи», — добавил он, выступая в рамках круглого стола на акции «100 баллов для победы» в Новосибирске.

Круглинский также напомнил, что сейчас в некоторых российских регионах выпускникам школ выдают свои медали, в том числе с учетом баллов ЕГЭ, однако такая медаль не позволяет получить льготы при поступлении в вуз.

Сейчас при поступлении в вуз медаль дает 10 дополнительных баллов к результатам ЕГЭ. Новая версия медали «За особые успехи в учении» вручается с 2014 года, она не делится на серебряную и золотую. О том,будет ли награжден школьник такой медалью, решают только с учетом его итоговых оценок в аттестат.

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