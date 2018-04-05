А Ленин-то был прав: Дмитрий Лекух об актуальности очерка столетней давности

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Вы можете сказать, конечно, что это смешно, но иногда имеет смысл перечитывать классиков не только великой русской художественной литературы.

В своей работе конца 1916 года «Империализм, как высшая стадия капитализма (популярный очерк)» неоднозначно воспринимаемый первый глава Советского государства Владимир Ленин дал, как это ни странно, наиболее адекватную картину экономических и политических процессов, происходящих уже в нашем, XXI веке.

Все предсказано до нас

Будущий вождь в этой работе дает многостороннюю характеристику основных экономических признаков империализма, включая новые для тех времен явления в хозяйстве ведущих капиталистических держав — тенденцию к монополизации рынка и увеличению роли финансового капитала в мировой экономике.

Но это в самом начале. Далее довольно детально анализируется, как финансовые монополии оказывают влияние на политический курс крупнейших государств, побуждая их к экономической, политической и военной экспансии в собственных интересах. Как и предрекал Ленин, политика автоматически становится всего лишь инструментом в той или иной форме монополизирующегося капитала.

Так вот, если заменить определение «финансовые монополии» на вполне нынче политкорректные «финансовые объединения» или, допустим. «финансово-промышленные группы», то мы получим все то, что имеем сегодня.

Монополизируются уже не только промышленные и финансовые, но даже потребительские рынки: достаточно вспомнить как «сетевую» оффлайн-, так и интернет-торговлю, с ее «новыми миллиардерами». Говорить в таких условиях о какой-либо «рыночной цене» взрослому человеку так же смешно, как верить в Деда Мороза или в «свободное регулирование» тарифов на бензин на отдельно взятой заправке.

Допустим, мы удивляемся, как самый могущественный политик на планете, действующий президент США Дональд Трамп сначала искренне поздравляет своего российского коллегу Владимира Путина с избранием — а потом, по смешному даже для какого-нибудь Бенни Хилла поводу, «из солидарности» к собственному вассалу Терезе Мэй высылает шестьдесят российских дипломатов.

С одной стороны, это, конечно, выглядит как дурной анекдот или вполне конкретная шизофрения. А если смотреть с точки зрения Владимира Ильича, то перед нами — закономерное завершение процесса распила власти над миром. Когда капитал, концентрирующийся прежде всего в финансовом секторе, закономерно стремится к монополизации, а его закономерным врагом становятся национальные государства. С точки зрения Владимира Ильича, кстати, неизбежно отсталые.

При этом, конечно, нет ничего глупее, чем предполагать, будто Ленина необходимо соотносить с нынешним миром дословно, а не на уровне анализа базовых принципов изживающей себя формации. И что следующей стадией развития общества будет несомненное братство всех трудящихся. Отнюдь. Тот же Ленин давал понять, что «родившееся новое будет всегда неожиданным».

Поговорим цинично

Минул, что называется, век.

То, что сейчас происходит в международной политике, включая высылку российских дипломатов по анекдотическому поводу, кажется чистым безумием только с точки зрения современной «цивилизованной» международной политики. Которая и родилась-то лишь после знаменитой Ялтинской конференции, когда, если совсем честно, «красный проект» и «демократический либеральный проект» договорились хоть о каких-то принципах взаимного сосуществования, дабы не сгинуть во всеобщем ядерном огне.

«Красный проект», к сожалению, умер — даже полуторамиллиардный Китай держится за него скорее по инерции и уж точно не исповедует в экономике. Этап «противостояния двух систем» из исторического процесса можно, так сказать, «выветрить». Ну и почему, в таком случае, победивший «проект» должен соблюдать правила выработанного тогда «общежития»? Вот он и не соблюдает.

Давайте говорить цинично.

Россия, присоединившись к «клубу цивилизованных государств» и официально отказавшись от «красного проекта», сама открыла путь к новому переделу мира. В котором, кстати, наши крупнейшие энергетические компании вполне успешно участвуют.

Что бы сказал об этом Владимир Ильич? Да он просто подтвердил бы, что мы теперь — точно такие же члены клуба «империалистических государств», вне зависимости от того, каким содержанием мы это понятие наполняем. Мы теперь, действительно, живем в этом мире. В социально-экономическом процессе, который, как выясняется, только «брал паузу», перед тем как вернуться в свою привычную историческую колею.

А что еще подметил бы вождь пролетариата, будь он жив сегодня? Что все «развитые западные демократии», в лице своего «политического класса», тупо скуплены на корню. И действуют «политические элиты» Запада отнюдь не в интересах своих народов и даже не в интересах человечества. А в интересах вполне конкретного бизнеса.

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Когда тот же Трамп прилюдно радуется «новым контрактам» в сфере ВПК, он отчитывается не перед своими избирателями, а перед вполне конкретными производителями. Пусть и слегка опосредованно — через «группы влияния» в различных «политкругах».

Это у них мозг такой

Спрашивается, какое нам дело до всего этого? Самое прямое.

Необходимо освобождаться от любых иллюзий. И не пытаться договариваться с этими светлыми людьми, исходя из «всеобщих принципов» и «общечеловеческих идеалов». Они этими категориями просто не мыслят.

Поэтому не нужно удивляться тому, что американцы звонят российскому президенту, что-то просят, а потом тупо обманывают, как это было во время украинского кризиса. Это вовсе не потому, что они негодяи. У них была задача — «решить вопрос». А переговоры в бизнесе — это всегда немного «ввод в заблуждение». Как говорили когда-то в советской торговле, «не обманешь — не проживешь».

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Или еще пример: немцы сейчас одной рукой высылают наших дипломатов, а другой подписывают окончательные разрешения по «Северному потоку-2». И тоже никакая это не шиза, а норма.

Или совсем простой случай: когда одним и тем же языком западные политики призывают «раскрыть глаза россиянам на преступления Кремля», причем в самой России, — и при этом выступают против русской пропаганды.

Это просто мозг такой.

…Из сказанного, среди прочего, следует и вот какой еще вывод. Пора бы гнать прочь любых наших доморощенных приватизаторов, которые тут снова завели шарманку про «необходимость рыночных преобразований». Не потому, что мы противники рынка и демократии. Просто в нынешних условиях это будет отнюдь не «торжество рыночных механизмов», а банальное замещение государственной монополии на монополию частную.

Не надо пытаться вести нас туда, где ваши «западные учителя» уже уперлись в очевидный тупик, господа либералы. Выход из которого будет, скорее всего, очень жестким — и хорошо, если не через ядерную войну.

А Ленина — Ленина сейчас особенно актуально перечитывать, и далеко не только тем, кто считает себя коммунистами (открою страшный секрет — мы к таковым не относимся). Просто при анализе капиталистической социально-экономической формации и объективных процессов, протекающих в ней, Владимир Ильич был весьма наблюдателен.

Да и вообще — уберем тут этические оценки, — был совсем неглупый мужик.

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