Стало известно о состоянии капитана арестованного на Украине судна «Норд»

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Херсон, 5 апреля. Перенесшего гипертонический криз капитана арестованного на Украине судна «Норд» Владимира Горбенко перевели из больницы в изолятор временного содержания в Херсоне, сообщил адвокат россиянина Александр Руденко.

По словам Руденко, капитану накануне, 4 апреля, трижды вызывали скорую помощь. На третий раз в изоляторе согласились его госпитализировать.

«Ему сделали кардиограмму, и сейчас он снова находится в изоляторе временного содержания, — приводит слова адвоката RT. — На час дня назначено судебное заседание об избрании ему меры пресечения».

Напомним, «Норд» с 10 россиянами на борту был задержан украинскими пограничниками 25 марта в Азовском море. Ранее один из матросов и капитан перенесли гипертонический криз, однако Украина отказалась предоставить им полноценную медицинскую помощь.

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