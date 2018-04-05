Путин и Роухани подтвердили общую позицию Москвы и Тегерана по иранской ядерной сделке

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Анкара, 5 апреля. Президенты России и Ирана Владимир Путин и Хасан Роухани на встрече в Турции подтвердили, что Москва и Тегеран придерживаются общей позиции по сохранению иранской ядерной сделки, заявил в четверг глава МИД ИРИ Мохаммад Джавад Зариф.

Зариф добавил, что Тегеран также разделяет позицию Брюсселя по данному вопросу, передает РИА Новости.

Комментируя встречу Путина и Роухани, глава МИД ИРИ подчеркнул, что Иран поддерживает с Россией хорошие отношения по всеобъемлющему плану действий.

«Мы всегда поддерживаем хорошие контакты с российскими друзьями, как и с европейцами, по всеобъемлющему плану действий, в том числе вчера на встрече президентов Роухани, Путина», — сказал он.

Напомним, в настоящее время на изменении соглашения с Ираном настаивают США, заявляя о наличии в нем «недостатков». Договоренность об урегулировании многолетней проблемы иранского атома была достигнута в 2015 году РФ, США, Великобританией, КНР, Францией, Германией и Ираном.

Согласно договоренности, был принят Совместный всеобъемлющий план действий, который снял с Ирана экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

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