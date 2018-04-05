Twitter Эрдогана «заговорил» по-русски

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Анкара, 5 апреля. У президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана появился русскоязычная страница в Twitter. Первым в микроблоге стало сообщение о церемонии закладки фундамента АЭС «Аккую», в которой приняли участие Эрдоган и глава РФ Владимир Путин.

Следить за церемонией подписчики смогли в режиме онлайн. В первый же день трансляцию посмотрели 70 тыс. пользователей, а за сутки это число увеличилось почти до 700 тысяч.

Торжественная церемония начала строительства АЭС "Аккую" в Мерсине https://t.co/O5dU7k89og — Президент Турецкой Республики (@tcbestepe_ru) April 3, 2018

Страница Администрации главы Турецкого государства в Twitter ранее была доступна на четырех языках (турецкий, английский, арабский, французский) и отслеживалась 10 миллионами пользователей популярной соцсети.

Напомним, строительство АЭС «Аккую» началось 3 апреля в турецком городе Мерсин на берегу Средиземного моря. Cтоимость проекта, как заявлял Эрдога, составит 20 млрд долларов.

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