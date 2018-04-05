Свод шахты обрушился в Грузии, есть погибшие

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Тбилиси, 5 апреля. На западе Грузии обрушился свод шахты. По последним данным, погибли шесть человек, сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел Грузии.

«5 апреля текущего года поступило сообщение, что несколько человек получили ранения в городе Ткибули в районе шахты имени Менделя», — констатировали в правоохранительных органах страны, пишет «Газета.ru».

На место ЧП выехали полицейские и скорая помощь. Позже появилась информация о погибших. По последним данным, в трагедии погибли шесть горняков. Четыре человека пострадали, передает «Подмосковье 360», ссылаясь на представителя профсоюза Грузии Тенгиза Долаберидзе. Он добавил, что официального подтверждения этих данных, скорее всего, не будет до завершения спасательных работ.

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