В ГРУ объяснили, чем грозит применение США подхода к Ближнему Востоку в зоне АТР

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Москва, 5 апреля. Заместитель начальника Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба РФ Игорь Костюков заявил, что применение Соединенными Штатами подхода к Ближнему Востоку в зоне Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) чревато вооруженным противостоянием на Корейском полуострове и эскалацией ситуации в регионе.

Соответствующее заявление вице-адмирал сделал в ходе выступления на конференции по международной безопасности в Москве.

По его словам, принципы мер по средствам и силам, применяемые Вашингтоном в горячих точках Северной Африки и Ближнего Востока, «в случае, если данный подход будет спроецирован США в АТР», в обозримой перспективе приведут к повышению возможности развязывания военных действий на Корейском полуострове, эскалации напряженности в Тайваньском проливе, а также повышению вероятности вооруженного противостояния в спорных акваториях Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей.

«Это грозит региону и всему миру затяжным кризисом с непредсказуемыми последствиями», — подчеркнул Костюков.

Напомним, ранее постпред КНДР Хан Дэ Сон на конференции по разоружению в Женеве заявил, что действия США «остужают пыл» межкорейских отношений.

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