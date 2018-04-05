Противоветровые обтекатели установлены на арочном пролете автодорожной части моста в Крым

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Симферополь, 5 апреля. На фасаде моста в Крым установили специальные обтекатели, минимизирующие ветровую нагрузку, сообщает инфоцентр «Крымский мост».

«Обтекатели монтировались непосредственно с арочного пролета, в безопасном для судоходства режиме, без каких-либо ограничений для движения судов по Керчь-Еникальскому каналу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что эти конструкции минимизируют ветровое воздействие на арочный пролет и обеспечат комфортную эксплуатацию автодороги над фарватером Керчь-Еникальского канала.

По словам заместителя директора по проектированию «Института Гипростроймост – Санкт-Петербург» Виктора Галаса, штормовые условия с высокой скоростью ветра являются стандартным явлением для Керченского пролива. Скорость ветра в регионе может достигать 40 метров в секунду. Для предотвращения негативных аэродинамических инцидентов были проведены специальные исследования, натурные испытания.

Напомним, что оба арочных пролета были установлены в проектное положение еще в прошлом году во время уникальных морских операций в Керченском проливе. Длина арочных пролетов — 227 метров. Высота арок в высшей точке — 45 метров от нижнего пояса.

Мост через Керченский пролив станет самым протяженным в России. Его длина — 19 километров.

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