Мэрия Кемерово рассказала о судьбе игрушек с мемориала у сгоревшего ТЦ

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Кемерово, 5 апреля. В мэрии города Кемерово опровергли информацию, что игрушки с мемориала у торгового центра «Зимняя вишня» были выброшены.

Ранее в Сети появились снимки, на которым изображены мусорные контейнеры с игрушками и фотографиями с фразой «Кемерово, помним». В администрации Кемерово рассказали, что с первых дней появление стихийного мемориала у сгоревшего торгового центра руководство города взяло под контроль охрану и содержание объекта.

Как пишет «Газета Кемерова», у мемориала круглосуточно дежурят наряды полиции. Также на территории работают службы благоустройства, волонтеры студенческого корпуса спасателей КузГТУ «Скала» и Кемеровской епархии. В мэрии подчеркнули, что проводится уборка увядших цветов, однако ни одна игрушка не была выброшена.

Напомним, при пожаре в Кемерово погибли 64 человека, большинство из них дети.

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