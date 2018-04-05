Шойгу пригласили посетить аэрокосмический салон в ЮАР

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Москва, 4 апреля. Министр обороны РФ Сергей Шойгу получил приглашение посетить международный аэрокосмический салон Africa Aerospace and Defence Expo в ЮАР. Об этом сообщила глава южноафриканского оборонного ведомства Носививе Маписа-Нкакула.

«Мы пригласили министра обороны на выставку на Africa Aerospace and Defence Expo. Россия участвует в этой выставке, но если приедет министр, мы будем очень рады», — сказала министр.

Она напомнила, что Россия участвует в выставке, но отметила, что присутствие министра обороны на подобном мероприятии будет особенно приятным для принимающей стороны. Маписа-Нкакула подчеркнула, что формат выставки меняется, и в ее работе с каждым годом принимает участие все большее количество стран.

Отметим, впервые салон Africa Aerospace and Defence Expo состоялся в ЮАР 1975 году. Выставка этого года пройдет с 19 по 23 сентября.

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