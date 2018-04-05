Потерявший семью кемеровчанин показал, как выглядит «Зимняя вишня» после пожара

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Москва, 5 апреля. Потерявший при пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» всю семью Игорь Востриков показал, как выглядит кинотеатр в ТЦ после трагедии.

Мужчина прошел с камерой по всему зданию «Зимней вишни», особенно внимательно осмотрев Красный зал кинотеатра, где погибли люди, пишет «Комсомольская правда». Востриков показал, где были обнаружены тела погибших и какое расстояние отделяло их от эскалатора, ведущего вниз.

Также он поделился своими предположениями о причинах, которые привели к трагедии. Перемещаясь по верхним этажам «Зимней вишни», мужчина снял потолки здания, на которых он не увидел труб системы пожаротушения. В кинозале Востриков отметил, что только часть помещения была выполнена из негорючих материалов.

Напомним, пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. В огне погибли 64 человека, более 40 из них – дети. Еще 79 человек пострадали. Причиной трагедии стало несоблюдение правил пожарной безопасности.

В настоящее время Следственный комитет РФ продолжает выяснять обстоятельства, которые привели к страшному пожару в Кемерово. Как сообщала газета «Известия», наиболее вероятной причиной произошедшего стало короткое замыкание в батутном центре, однако от версии о поджоге пока не отказываются. Всего после пожара СК РФ возбудил три дела, при этом круг подозреваемых будет расширяться.

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