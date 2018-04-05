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Эксперт раскрыл суть претензий Европы к США по ядерной сделке с Ираном
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    Эксперт раскрыл суть претензий Европы к США по ядерной сделке с Ираном

    11:18  5 Апреля 2018
    336

    Эксперт раскрыл суть претензий Европы к США по ядерной сделке с Ираном

    Европа не намерена пересматривать условия ядерной сделки с Ираном, как того требуют США. По словам одного из дипломатов в Вашингтоне, слова которого приводит РИА Новости, ЕС намерен рассматривать вопрос производства баллистических ракет отдельно от ранее заключенного соглашения.

    Напомним, санкции с Ирана были сняты еще в 2015 году, каждые полтора месяца Соединенные Штаты принимают решение о том, продлевать ли временную отмену ограничений. 

    Директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в комментарии Федеральному агентству новостей напомнил, что Иран на мировом нефтяном рынке является одним из крупнейших игроков. И даже когда против этой страны были введены санкции, многие государства не обращали внимания на ограничения и продолжали покупать у Ирана ресурсы. В первую очередь это страны Азии: Индия, Китай и другие, они находили способы финансировать сделки по покупке нефти.

    «Если посмотреть на газ, то мы увидим, что по запасам голубого топлива Иран занимает второе место после России. И европейские страны давно говорят о том, что они заинтересованы, чтобы у них было как можно больше поставщиков, поскольку в этом случае цены на газ были бы ниже. Поэтому европейские компании, в первую очередь французы, стараются активно работать в этом направлении», — объясняет эксперт.

    Эксперт раскрыл суть претензий Европы к США по ядерной сделке с Ираном

    Страны Европы, продолжает он, очень заинтересованы в совместных проектах с Ираном.

    «Американцы же считают действующий иранский режим недружественным. Может быть, они были бы и не против того, чтобы газ из Ирана пришел в Европу и составил конкуренцию российскому, но для них неприемлемо именно усиление данного режима», — отмечает Сергей Правосудов.

    По его словам, если бы в Иране прошла «цветная революция», и действующий режим пал, то в этом случае поставки газа из страны Среднего Востока в Европу устроили бы США.

    «Это противоречие действительно существует. И как оно разрешится, сказать сложно. Потому что Россия, например, заинтересована в том, чтобы иранский газ шел на новые, быстро растущие азиатские рынки: в Индию и Пакистан. Существует масштабный проект газопровода «Иран — Пакистан — Индия», и Россия активно его поддерживает», — подчеркнул аналитик.

    Эксперт раскрыл суть претензий Европы к США по ядерной сделке с Ираном

    Он также напомнил, что экс-президент США Барак Обама считал снятие санкций с Ирана большим прорывом и дипломатическим успехом, Дональд Трамп же считает ровно наоборот — по его мнению, отмена санкций невыгодна для Америки.

    «Чем эта ситуация разрешится — сказать сложно — слишком много игроков и противоречий», — заключил Сергей Правосудов.

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    Автор: Михаил Блинов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #нефть #россия #сша #иран #ес #экономика #газ #политика
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      Эксперт раскрыл суть претензий Европы к США по ядерной сделке с Ираном

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