Эксперт раскрыл суть претензий Европы к США по ядерной сделке с Ираном

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Европа не намерена пересматривать условия ядерной сделки с Ираном, как того требуют США. По словам одного из дипломатов в Вашингтоне, слова которого приводит РИА Новости, ЕС намерен рассматривать вопрос производства баллистических ракет отдельно от ранее заключенного соглашения.

Напомним, санкции с Ирана были сняты еще в 2015 году, каждые полтора месяца Соединенные Штаты принимают решение о том, продлевать ли временную отмену ограничений.

Директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в комментарии Федеральному агентству новостей напомнил, что Иран на мировом нефтяном рынке является одним из крупнейших игроков. И даже когда против этой страны были введены санкции, многие государства не обращали внимания на ограничения и продолжали покупать у Ирана ресурсы. В первую очередь это страны Азии: Индия, Китай и другие, они находили способы финансировать сделки по покупке нефти.

«Если посмотреть на газ, то мы увидим, что по запасам голубого топлива Иран занимает второе место после России. И европейские страны давно говорят о том, что они заинтересованы, чтобы у них было как можно больше поставщиков, поскольку в этом случае цены на газ были бы ниже. Поэтому европейские компании, в первую очередь французы, стараются активно работать в этом направлении», — объясняет эксперт.

Страны Европы, продолжает он, очень заинтересованы в совместных проектах с Ираном.

«Американцы же считают действующий иранский режим недружественным. Может быть, они были бы и не против того, чтобы газ из Ирана пришел в Европу и составил конкуренцию российскому, но для них неприемлемо именно усиление данного режима», — отмечает Сергей Правосудов.

По его словам, если бы в Иране прошла «цветная революция», и действующий режим пал, то в этом случае поставки газа из страны Среднего Востока в Европу устроили бы США.

«Это противоречие действительно существует. И как оно разрешится, сказать сложно. Потому что Россия, например, заинтересована в том, чтобы иранский газ шел на новые, быстро растущие азиатские рынки: в Индию и Пакистан. Существует масштабный проект газопровода «Иран — Пакистан — Индия», и Россия активно его поддерживает», — подчеркнул аналитик.

Он также напомнил, что экс-президент США Барак Обама считал снятие санкций с Ирана большим прорывом и дипломатическим успехом, Дональд Трамп же считает ровно наоборот — по его мнению, отмена санкций невыгодна для Америки.

«Чем эта ситуация разрешится — сказать сложно — слишком много игроков и противоречий», — заключил Сергей Правосудов.

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