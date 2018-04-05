Появилось видео с флагом Сирии, поднятым над Раккой членами «Народного сопротивления»

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Дамаск, 5 апреля. Члены «Народного сопротивления Ракки» подняли сирийский флаг над Раккой. Видео опубликовали СМИ в Twitter.

Об организации «Народное сопротивление Ракки» известно пока мало, но члены группировки демонстрируют верность сирийскому правительству. По данным СМИ, вооруженное формирование появилось в марте текущего года и действует против курдов и американских военных в Ракке.

Как пишет Al-Masdar News, 1 апреля ополченцы «Народного сопротивления Ракки» совершили атаку, обстреляв военный штаб США в районе населенного пункта Айн-Исса. В своем видеообращении добровольцы заявили, что будут совершать вылазки против курдов и американцев, пока те не покинут сирийский город.

Напомним, что поддерживаемая США коалиция «Сирийских демократических сил» объявила об освобождении Ракки от террористов ИГ(группировка1 запрещена в России) в октябре 2017 года. Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что американские военные в скором времени покинут Сирию, однако в президентской администрации эту информацию не подтвердили.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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