«На острове Чунга-Чанга»: россияне обсуждают, сколько денег нужно семье для «нормальной жизни»

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Москва, 5 апреля. Новый опрос социологов о том, сколько нужно российской семье для «нормальной» жизни, вызвал настоящую бурю в соцсетях.

Напомним, согласно анализу исследовательского холдинга «Ромир», средней российской семье из трех человек ежемесячно нужно 75,9 тысячи рублей для нормального уровня жизни. «Вы серьезно?» — возмутились в ответ микроблогеры, заявив, что в данном случае речь, наверное, шла не о жизни, а о существовании.

«Какие неприхотливые и скромные участники опроса», — заметил один из комментаторов.

«Семье из трех человек????? Нормально жить — 79???? Вы серьезно?» — поразилась Мария Воротынцева.

«Полторы тысячи человек опросили. Где? На острове Чунга-Чанга, где у людей все есть, и лето круглый год? На эти деньги даже ипотеку не оплатить», — пишут в соцсетях.

Однако возмущались не все участники обсуждения. Так, по словам Андрея Данилова, он всю жизнь живет в Зеленограде с доходом 20–22 тыс. рублей: «И достаточно». «А тем, у кого айфоны, 100500 инструментов для Интернета, им всегда мало будет. Плюс не стоит быть жадным, надо ценить то, что есть», — добавил он.

Его совет резко парировал Элвис Наибуллин. «Если тебя устраивать жить, как червь, то меня лично нет, я лучше буду по 10–12 часов работать, но получать достойные деньги, чтоб семья не нуждалась», — безапелляционно написал мужчина.

Не согласился с Даниловым и Кен Барбин. «20–22 — это тот минимум, позволяющий сводить «концы с концам». Это постоянное самоограничение. А если в семье из 3-х человек даже один ребенок? Верю, что одиночка может «держаться». Но полная семья с детьми нет, это нищета почти!», — пояснил он.

Многие сошлись во мнении, что эта сумма нормальная, если у человека есть свое жилье, и ему не нужно платить ипотеку.

«Если есть свое жилье и не надо пахать на аренду или ипотеку, то 25 тыс.руб. – это приличные деньги, на которые можно нормально, полноценно жить (Москву в расчет не беру). Но без поездок на море. Если 30 тыс., то можно и на море», — считает один из пользователей.

Напомним, в опросе холдинга «Ромир» приняли участие полторы тысячи человек в возрасте от 18 лет, живущие в городах и сельской местности, во всех федеральных округах.

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