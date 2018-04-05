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Камчатка к 2030 году откажется от традиционных видов топлива
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    Камчатка к 2030 году откажется от традиционных видов топлива

    11:32  5 Апреля 2018
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    Камчатка к 2030 году откажется от традиционных видов топлива

    Энергетика Камчатского края к 2030 году может полностью перейти на возобновляемые источники энергии, сообщили Федеральному агентству новостей в администрации региона. В этом случае край станет первым субъектом России, не использующим традиционные — ископаемые — виды топлива.

    Планы перехода на ВИЭ прописаны в «Стратегии развития энергетики Камчатского края до 2025 года» с перспективой до 2040 года, в которой приоритетным направлением выбрано строительство объектов, основанных на возобновляемых источниках энергии. Данным документом предусматривается строительство каскада Жупановских ГЭС, а также малых ГЭС на реках Кававля, Кинкиль, Белая, Рассошина.

    Кроме того, в актуализированной Стратегии рассмотрены и варианты теплоснабжения городов Петропавловска-Камчатского, Елизово и Вилючинска теплом от Мутновских, Больше-Банных и Верхне-Паратунских от возобновляемых геотермальных источников. В документе указывается, что «несмотря на то, что данные объекты имеют высокие капиталовложения, они в перспективе приведут к снижению тарифов на электроэнергию и тепло в Центральном энергоузле до уровня среднероссийских (без дотаций и субсидий)».

    В настоящее время правительству Камчатского края приходится субсидировать тарифы на электроэнергию и тепло.

    По результатам этих мероприятий энергетика Камчатки практически полностью может перейти на возобновляемые источники энергии. Точнее на 92-94%, поскольку останутся некоторые локальные энергоузлы, в которых переход на возобновляемые ресурсы нецелесообразен.

    В Стратегии подчеркивается, что «тем самым имеется реальная возможность кардинально снизить тарифы и зависимость от внешних поставок углеводородного топлива». Правда, источник в правительстве региона оговорился что, к сожалению, развитие альтернативной энергетики сдерживается отсутствием финансирования, и пока неясен механизм привлечения инвестиций в эти дорогостоящие проекты.

    Директор Департамента стратегического развития и партнерства Международного центра устойчивого энергетического развития Григорий Юлкин, отмечает, что альтернативная энергетика может в значительной степени выступить и альтернативой Северному завозу.

    «Речь идет о тех районах, где экономически целесообразней строить электростанции на ВИЭ, чем тянуть дорогие сети или использовать привозной дорогостоящий мазут», — уточнил он.

    Поэтому, по его словам, северные регионы страны так внимательно присматриваются к альтернативной энергетике. В правительствах Чукотского автономного округа и Республики Саха (Якутия) подтвердили Федеральному агентству новостей, что они активно работают в сфере альтернативной энергетики, но работа возобновляемых источников энергии лишь позволяет сократить объем потребления дизельного топлива, но никак не отказаться полностью от его завоза.

    В правительстве же Магаданской области заявили ФАН, что перспективы отказа от завоза дизельного топлива они связывают с переводом отопления населенных пунктов на электричество. Правда, эта перспектива опять же упирается в источники финансирования. Таким образом, в настоящее время только Камчатка всерьез рассматривает полноценный переход на возобновляемую энергетику.

    Сейчас доля ВИЭ в энергетическом балансе Камчатского края составляет менее 20% (по объему установленной мощности). Это малые гидроэлектростанции, одна ветряная электростанция и источники энергии, работающие на геотермальном носителе. Основной объем энергоснабжения региона обеспечивают две крупные ТЭЦ, работающие на природном газе, и более 300 источников генерации, использующих дизельное топливо.

    Полномочным представителем Президента на Дальнем Востоке Юрием Трутневым было поручено Минэнерго совместно с «Газпромом» и «Русгидро» разработать Программу развития энергетики Камчатки с учетом развития гидро-, геотермальных и ветровых источников.  

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    Автор: Николай Хренков
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #камчатка #топливо #энергетика #виэ #северный завоз
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