Ученые объяснили, чем грозит длительный отказ от соцсетей

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Москва, 5 апреля. Отдых от социальных сетей полезен для нервов, что подтвердили австралийские исследователи.

Как сообщал «Пятый канал», проведенный эксперимент показал, что всего несколько дней без соцсетей снижают в слюне участников уровень кортизола – гормона стресса. Если объяснять точнее, не имея доступа к своему аккаунту, человек получает меньше негативной информации, что существенно снижает уровень стресса.

Однако участники эксперимента, несколько дней подряд не заходившие на свои страницы в Facebook, не были удовлетворены. Люди уверяли, что им не хватает информации о близких, а также интернет-общения с ними, даже если они виделись в реальности. Без любимой соцсети они чувствовали себя обделенными и все ждали, когда же можно будет снова хоть одним глазком посмотреть френдленту.

По мнению специалистов, долгосрочная изоляция от френдленты вредна: человек мучается от ощущения, что упускает что-то важное, а также начинает нервничать из-за невозможности общаться с друзьями. В свою очередь, кратковременный отказ от социальных сетей — прекрасная профилактика стрессов, передает издание «ФедералПресс».

Напомним, ранее ученые заявили, что система питания, основанная на употреблении макарон и макаронных изделий, не навредит фигуре и даже поможет сбросить вес.

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