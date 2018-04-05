«Пробирка позора»: Захарова показала удаленный твит британского МИД с обвинениями в адрес РФ

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Москва, 5 апреля. Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова назвала «пробиркой позора» действия британского МИД, удалившего твит, в котором говорится о причастности России к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.

Соответствующий твит Захарова опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook.

«У Великобритании теперь есть своя «пробирка позора», — написала Захарова. — Вот этот удаленный твит британского МИД о том, что лаборатория Портон-Дауна установила принадлежность вещества, которым были, по словам Лондона, отравлены Скрипали, России. Лжецы», передает RT.

Ранее Захарова отметила, что британские власти в ситуации с обвинениями в адрес России в связи с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии ведут себя, как наперсточники.

Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не приемлет выдвижение голословных обвинений вместо фактов по делу об отравлении Скрипалей.

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