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«Пробирка позора»: Захарова показала удаленный твит британского МИД с обвинениями в адрес РФ
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    «Пробирка позора»: Захарова показала удаленный твит британского МИД с обвинениями в адрес РФ

    10:50  5 Апреля 2018
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    «Пробирка позора»: Захарова показала удаленный твит британского МИД с обвинениями в адрес РФ

    Москва, 5 апреля. Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова назвала «пробиркой позора» действия британского МИД, удалившего твит, в котором говорится о причастности России к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.

    Соответствующий твит Захарова опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook.

    «У Великобритании теперь есть своя «пробирка позора», — написала Захарова. — Вот этот удаленный твит британского МИД о том, что лаборатория Портон-Дауна установила принадлежность вещества, которым были, по словам Лондона, отравлены Скрипали, России. Лжецы», передает RT.

    Ранее Захарова отметила, что британские власти в ситуации с обвинениями в адрес России в связи с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии ведут себя, как наперсточники. 

    Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не приемлет выдвижение голословных обвинений вместо фактов по делу об отравлении Скрипалей.

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    Автор: Тимур Румянцев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #захарова #скрипаль
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