«Свинство» в Интернете: можно ли наказать «троллей» за оскорбления в Сети

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Интернет-общественность внезапно встревожилась из-за расследования, возбужденного в отношении блогера Евгения Вольнова за распространение ложной информации о количестве погибших во время пожара в ТЦ «Зимняя вишня». Казалось бы, попытка раздуть популярность своего ресурса на трагедии — очевидное кощунство. Но теперь все скандальные блогеры волнуются о своей безопасности, вдруг и до них доберутся?

«За фейковые новости у нас наказание не предусматривается, — прокомментировал ситуацию адвокат Андрей Тындик. — И это хорошо, потому что чаще всего это безобидные шутки. Но фейк фейку рознь. Дезинформация, которая распространялась во время пожара в Кемерово, это крайний случай, но разграничить их в уголовном кодексе невозможно. Поэтому правоохранительные органы хотят привлечь автора фейка по статье «Разжигание вражды и ненависти», что вполне справедливо».

К сожалению, не реже безобидных шуток в Интернете встречаются еще и оскорбления. Хоть раз в жизни им подвергался каждый пользователь, не говоря о знаменитостях. Чем ярче фигура, чем крупнее событие — тем легче скандальным интернет-блогерам раздувать на них свою популярность. Особенно удобно заниматься этим анонимно, ведь в Интернете анонимность совершенно не мешает популярности. Никому не нравится попадать под «раздачу» интернет-троллей, зато, судя по популярности их каналов, многим нравится читать, как оскорбляют других. А интернет-тролли оскорблениями не просто живут — они на них наживаются. В «реале» жертвы по крайней мере имели бы возможность лично выяснить с ними вопрос, но в Интернете можно лишь наблюдать за тем, как твое имя поливают грязью.

«Теоретически анонимов-клеветников можно наказать, но практически это невозможно, — сообщил Тындик. — Можно нанять специалистов, которые технически вычислят личность этого человека, но это не под силу большинству из-за крупных финансовых затрат, организационных. Это большая проблема, и она сейчас обсуждается. Госдума пытается принять какие-то законы, ограничивающие «свинство», по-другому не назовешь, в Интернете. Миллионам людей таким образом испортили репутацию, некоторых даже довели до самоубийства.

Эти ситуации общеизвестны, сколько было случаев, когда человека затравили в соцсетях, и он решился на суицид. Проблема в том, что если я в реальности буду так действовать, то меня могут привлечь за оскорбление. А люди в Интернете делают это безнаказанно. Вот такой существует диссонанс. Эта область рано или поздно будет урегулирована. Потому что не может такого быть, чтобы деяние в реальной жизни вызывало одну реакцию, а то же самое в виртуальной — другую. Преступление, в реальности оно или в Сети, должно быть наказано. Это вопрос ближайшего будущего».

При недостатке ярких событий «тролли» компенсируют информационный пробел энергичной подачей, то есть открытыми оскорблениями. Особенно, если речь идет о чужой личной жизни. При этом они отлично себя чувствуют и знают, что анонимность в их виртуальной преисподней прекрасно защищена: все существующие сегодня способы идентификации личности в Сети недостаточно надежны.

«Я попробовал купить в Европе сим-карту без документов, это невозможно, — рассказал эксперт. — В России это легко сделать у любого метро. Чаще всего их продают мигранты, и оформлены они официально на паспорта их соотечественников, которые уже давно вернулись на родину. Здесь проблема не в законодательстве, а в правоприменительной практике. Решить эту проблему можно было бы за короткое время, если было бы такое желание. Вычислить людей, которые за этим стоят, и закрыть подобные заведения правоохранительные органы могут за пять минут, но проблема эта почему-то не решается. Видимо, не хотят ее решать. Перепродажа сим-карт, оформленных не на свое имя, — это административное правонарушение, но этим надо заниматься.

А любой полицейский скажет, что у них нет времени на это, потому что они заняты раскрытием более тяжких преступлений. А можно было бы провести пару рейдов и пресечь такую продажу на корню. Создать ситуацию, когда такого рода «бизнес» стал бы занятием очень опасным и невыгодным. Но за раскрытие такого рода преступления премию не дадут и к званию не представят, оно вообще не дойдет до суда. С вычислением анонимов в Сети та же история. По крайней мере, пока деятельность таких анонимов не приводит к серьезным последствиям».

Злословие перестало подвергаться критическому осмыслению, анонимность в некоторых случаях даже придает автору некий особый флер посвященности. Дескать, он тайно проник, вызнал и теперь вот несет знания в массы. Для того, чтобы любое твое действие расценивалось ими как злонамеренное, достаточно занимать высокий пост.

«Проблема еще состоит в том, что большое количество пользователей Сети искренне убеждены, что имеют право на такие действия, а попытки запрета воспринимают как удушение свободы слова. Оскорблять людей, по их мнению, это свобода слова, как и отстаивание своей анонимности. Да то же самое нарушение авторского права — скачивание фильмов, книг, программ с торрентов, большинство наших граждан считают нормальным делом. Надо повышать правовую культуру общества. Если огромное количество людей не считают преступление преступлением, то тут никакие полицейские не помогут», — резюмировал Андрей Тындик.

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