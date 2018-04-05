В МИД РФ объяснили, почему Москва не спешит назначать постпреда при НАТО

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Москва, 5 апреля. Россия не намерена назначать представителя при НАТО до тех пор, пока не увидит от Североатлантического альянса готовности к серьезной работе. Об этом в четверг сообщил директор Департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин.

«Эта должность (постоянного представителя России при НАТО — прим. ФАН) будет пустовать, пока мы не увидим реальной готовности со стороны натовцев работать всерьез», — отметил Келин.

По его словам, в Европе сохраняется сложная военно-политическая ситуация, а готовности к диалогу со стороны западных стран не наблюдается.

«Можно с уверенностью сказать, что сейчас в полную силу наше представительство там функционировать не может ввиду объективных обстоятельств», — объяснил позицию Москвы Келин.

Должность поспреда РФ при НАТО остается вакантной с начала года, когда ранее занимавший этот пост Александр Грушко стал заместителем министра иностранных дел, напоминает Infox.

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