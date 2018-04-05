Генштаб ВС РФ рассекретил численность группировки США в Азиатско-Тихоокеанском регионе

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Москва, 5 апреля. США развернули в Азиатско-Тихоокеанском регионе более 200 военных объектов, на которых находятся 400 тысяч военнослужащих. Такие данные сообщил представитель Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

«Для реализации своих установок, в том числе для создания условий проецирования силы за счет быстрого развертывания войск в любой точке АТР, США создали группировку численностью более 400 тысяч военнослужащих», — сообщил заместитель начальника главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России Игорь Костюков.

Он отметил, что в регионе функционирует свыше полусотни крупных военных баз, всего в АТР находится более двух сотен объектов военного назначения. Об этом представитель Генштаба ВС РФ рассказал в ходе выступления на VII Московской конференции по международной безопасности.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что ситуация в Афганистане и в ряде региональных стран ухудшилась из-за присутствия американских военных и контингента блока НАТО.

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