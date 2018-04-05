Другу пытавшегося примкнуть к ИГ в Сирии жителя ХМАО грозит тюрьма

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Ханты-Мансийск, 5 апреля. Жителю ХМАО грозит тюремное заключение за то, что он не сообщил в правоохранительные органы о желавшем примкнуть к ИГ1 (террористическая группировка запрещена в России) товарище, сообщил источник из силового ведомства.

В Ханты-Мансийском районном суде вынесут приговор югорчанину, который знал, что его знакомый решил примкнуть к террористам ИГИЛ1. Уроженец Таджикистана 1993 года рождения Мадамин И, который проживает в региональном центре, стал поддерживать связь с вербовщиком. После просмотра агитационных роликов он попытался примкнуть к боевикам в Сирии.

«Совместными силами ФСБ и МВД удалось предотвратить попадание в ИГИЛ, его задержали в аэропорту Баку, тем самым предотвратив его участие в террористических актах на территории Сирии», — сообщил спикер Ura.ru.

Суд признал задержанного виновным по статье 208 УК РФ (Участие или организация незаконного вооруженного формирования), его товарищ попадает под статью 205.6 УК РФ о несообщении о готовящемся преступлении. Следовательно, жителю ХМАО грозит реальный срок.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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