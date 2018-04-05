Украина назвала цену и сроки восстановления Донбасса
Киев, 5 апреля. Советник президента Украины Александр Пасхавер пересчитал стоимость восстановления Донбасса. По его мнению, Киеву потребуется помощь западных стран.
В 2017 году в Минобороны Украины заявили, что для восстановления Донбасса потребуется 50 миллиардов долларов. Однако Пасхавер отметил, что этой суммы не достаточно, так как возрождением разрушенной инфраструктуры в регионе не обойтись. По его мнению, необходимо восстанавливать социальный спектр жизни людей.
«Вы можете посчитать, сколько стоит остановленное производство, но я могу гарантировать вам, что восстановить его будет стоить намного дороже, чем то, что они насчитали», — заявил советник украинского президента.
По его подсчетам, на восстановление Донбасса уйдет около 10 лет. Кроме того, он рассчитывает, что на помощь Киеву в этом вопросе придут западные страны.
«Кроме того, я не сомневаюсь, что западные страны нам помогут это сделать», — приводят его слова украинские СМИ.