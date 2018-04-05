Украина назвала цену и сроки восстановления Донбасса

В закладки

Киев, 5 апреля. Советник президента Украины Александр Пасхавер пересчитал стоимость восстановления Донбасса. По его мнению, Киеву потребуется помощь западных стран.

В 2017 году в Минобороны Украины заявили, что для восстановления Донбасса потребуется 50 миллиардов долларов. Однако Пасхавер отметил, что этой суммы не достаточно, так как возрождением разрушенной инфраструктуры в регионе не обойтись. По его мнению, необходимо восстанавливать социальный спектр жизни людей.

«Вы можете посчитать, сколько стоит остановленное производство, но я могу гарантировать вам, что восстановить его будет стоить намного дороже, чем то, что они насчитали», — заявил советник украинского президента.

По его подсчетам, на восстановление Донбасса уйдет около 10 лет. Кроме того, он рассчитывает, что на помощь Киеву в этом вопросе придут западные страны.

«Кроме того, я не сомневаюсь, что западные страны нам помогут это сделать», — приводят его слова украинские СМИ.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.