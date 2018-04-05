РФС призвал болельщиков ЦСКА не поддаваться на провокации английских фанатов

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Москва, 5 апреля. Российский футбольный союз (РФС) предупредил болельщиков ЦСКА о возможных провокациях британских фанатов во время четвертьфинального матча Лиги Европы между московским клубом и лондонским «Арсеналом».

Председатель комитета по безопасности и работе с болельщиками Владимир Маркин призвал россиян не поддаваться на провокационные действия английских фанатов.

«Люди едут за рубеж, они должны понимать, что представляют Россию: если на поле лицом страны являются футболисты, то на трибунах и в городе — болельщики, они должны иметь это в виду», — цитирует Маркина ТАСС.

Напомним, поединок Лиги Европы между ЦСКА и «Арсеналом» состоится в Лондоне в четверг. Игра начнется в 22.05 по московскому времени. Ожидается, что российскую команду на трибунах «Эмирейтс» поддержат около 500 болельщиков.

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