В Киеве заявили, что Россия и Украина ведут войну уже 300 лет

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Киев, 5 апреля. Украинский замминистра по вопросам «временно оккупированных территорий» Юрий Гримчак заявил, что якобы имеющая место «война» между Украиной и Россией продолжается уже 300 лет и не закончится.

Такое мнение он высказал в эфире телеканала «112 Украина», подчеркнув, что «противостояние» Киева и Москвы продолжится даже после того, как будет разрешен конфликт в Донбассе.

«Все равно война продолжится. Она идет 300 лет», — сказал Гримчак.

Он также в очередной раз выдвинул в адрес Москвы голословные обвинения в неких попытках «дестабилизировать обстановку на территории Украины», заявив, что они якобы предпринимаются и сейчас в Одессе, Харькове и Киеве.

Напомним, Киев начал военную кампанию против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости. При этом украинские власти заявляют, якобы Москва является участницей происходящего в Донбассе.

Россия в свою очередь неоднократно подчеркивала, что не имеет отношения к украинскому конфликту, и заинтересована в скорейшем разрешении политического кризиса на Украине.

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