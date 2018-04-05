Лавров о политике Запада: Играть в одни ворота больше не получится

В закладки

Москва, 5 апреля. Западу необходимо осознать, что добиться преимуществ для себя за счет России бесперспективно. По словам министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова, «в одни ворота играть больше не получится».

Соответствующее заявление глава российского дипломатического ведомства сделал на VII Московской конференции по международной безопасности.

«На Западе должны, наконец, осознать, что играть в одни ворота больше не получится, что бесперспективно стараться добиться за наш счет односторонних преимуществ», — подчеркнул Лавров, говоря о политике западных стран.

Глава МИД РФ также указал на то, что российская сторона будет целенаправленно отстаивать свои интересы, при этом Москва не заинтересована в конфронтации и никому ничего не навязывает. Кроме того, конфронтация между Западом и РФ мешает сотрудничеству в борьбе с терроризмом и решению других вопросов, резюмировал Лавров.

Напомним, ранее глава МИД РФ заявил, что как далеко могут зайти дипломатические войны между Россией и Западом, зависит в первую очередь от тех, кто эти войны развязал.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.