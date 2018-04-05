Лавров: США хотят сохранять управляемый хаос для оправдания присутствия на Ближнем Востоке

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Москва, 5 апреля. Соединенные Штаты Америки хотят сохранить ситуацию управляемого хаоса для оправдания бессрочного военного присутствия на Ближнем Востоке, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Лавров на VII Московской конференции по международной безопасности отметил, что создается устойчивое впечатление, что американцы стремятся сохранить в мире состояние «управляемого хаоса». Министр подчеркнул, что Вашингтон рассчитывает использовать хаос, чтобы оправдать бессрочное военное присутствие США на Ближнем Востоке, для продвижения своей односторонней повестки дня.

Ранее эксперт рассказал, зачем США нужна разделенная Сирия.

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