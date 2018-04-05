Сирия: в провинциях Дамаск, Алеппо, Латакия зафиксированы случаи стрельбы

В закладки

Дамаск, 5 апреля. Российская сторона в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала восемь случаев нарушения режима прекращения огня, турецкая — четыре, сообщается в бюллетене Минобороны РФ.

Комиссия по перемирию в САР оценивает обстановку в зонах деэскалации как стабильную. Россия за минувшие сутки зафиксировала восемь случаев стрельбы, из них в провинциях Латакия (5), Дамаск (2), Алеппо (1).

Турция в представительстве по перемирию зафиксировала четыре случая нарушений в провинциях Идлиб (3), Даръа (1), отмечается в бюллетене российского оборонного ведомства. Медицинскую помощь получили 112 сирийцев. За истекший период соглашения о перемирии не подписывались, число населенных пунктов, присоединившихся к перемирию по-прежнему 2495.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.