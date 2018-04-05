Партнеры Украины поощряют саботирование Киевом минских соглашений – МИД РФ

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Москва, 5 апреля. Партнеры Украины поощряют саботирование Киевом реализации минских соглашений по Донбассу, заявил в четверг на Московской конференции по международной безопасности глава МИД РФ Сергей Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что в настоящее время соглашения, достигнутые в Минске, пытаются подвергнуть ревизии.

«Их (украинских властей – прим. ФАН) покровители в США и Европе закрывают на это глаза, одновременно поощряя действия партии войны в Киеве, которая стремится решить проблему Донбасса силовым путем», — подчеркнул Лавров.

Напомним, Киев начал военную кампанию против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости. За время конфликта, по данным ООН, жертвами вооруженного конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос по урегулированию ситуации в Донбассе обсуждался в разных форматах, однако достичь договоренностей о прекращении огня в зоне конфликта удалось только в Минске.

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