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Москва, 5 апреля. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что многим странам, выславшим российских дипломатов из-за так называемого «дела Скрипаля», «выкрутили руки». По его словам, это делается для демонизации России.

«Дело Скрипаля стало вымышленным и инсценированным предлогом для безосновательной высылки российских дипломатов не только из США и Великобритании, но и других государств, которым просто-напросто выкрутили руки», — отметил глава российского дипломатического ведомства, выступая на Московской конференции по безопасности.

Комментируя ситуацию вокруг голословных обвинений западных стран, Лавров заявил, что подобного «неприкрытого глумления над международным правом и дипломатической этикой» не было очень давно.

«Продолжим адекватно реагировать на таки шаги, но одновременно хотим установить истину», — подчеркнул глава МИД России.

Напомним, ранее стало известно, что американские дипломаты покинули здание посольства в Москве. Их высылка стала ответом России на признание нежелательным пребывание в США представителей РФ.

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