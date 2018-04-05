Лавров: Договороспособность США вызывает вопросы

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Москва, 5 апреля. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что договороспособность США вызывает вопросы.

Как отметил глава российского дипломатического ведомства, выступая на Московской конференции по международной безопасности, «больше вопросов вызывает договороспособность США, особенно на фоне попыток обрушить крупные международные договоренности» такие, как базовые принципы Всемирной торговой организации, декларация парижской конференции по климату, решения ООН по ближневосточному урегулированию, СВПД по иранской ядерной программе.

«Налицо тенденция к ревизионизму в мировых делах», — подчеркнул Лавров.

Напомним, ранее глава МИД РФ заявил, что как далеко могут зайти дипломатические войны между Россией и Западом, зависит в первую очередь от тех, кто эти войны развязал.

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